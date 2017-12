Terra Santa: 14 dicembre ingresso solenne al Santo Sepolcro del nuovo nunzio mons. Girelli

Si terrà il 14 dicembre l’ingresso solenne, al Santo Sepolcro, di mons. Leopoldo Girelli, nuovo Delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina e nunzio apostolico per Israele e Cipro. Il programma prevede, secondo quanto riferito dal Patriarcato latino di Gerusalemme, a partire delle ore 14.15, il ritrovo alla Porta di Giaffa e la processione al S. Sepolcro. Qui mons. Girelli sarà accolto dal Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. In basilica i discorsi dell’Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa e del Delegato Apostolico, la consegna delle Lettere Commendatizie all’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa e la preghiera finale.