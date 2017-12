Papa Francesco: arrivato in piazza di Spagna per omaggio all’Immacolata

Il Papa è arrivato in anticipo, una decina di minuti prima delle 16, in piazza di Spagna, dove è stato accolto da una folla di romani e di turisti che si sono accalcati dietro i percorsi transennati pedonali pur di riuscire a catturare qualche immagine con i loro “smartphone”. Poco prima, intorno alle 15.20, Francesco si era recato in auto alla basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all’immagine della “Salus Populi Romani”, come fa anche all’inizio e al rientro da ogni suo viaggio apostolico. Il tradizionale Atto di venerazione all’Immacolata, quest’anno, si arricchisce di una tappa in più: prima di rientrare in Vaticano, infatti, il Papa visiterà la basilica di sant’Andrea delle Fratte per un omaggio alla Madonna della Medaglia Miracolosa, altro luogo molto caro alla devozione mariana per gli abitanti della Capitale. È la quinta volta che Francesco, dall’inizio del pontificato, presiede il rito dedicato alla Madonna, nella festa dell’Immacolata Concezione. Per tutto il giorno, la cittadinanza romana ha portato il proprio omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna. I primi, come tradizione, sono stati alle 7.30 del mattino i vigili del fuoco che, in onore di quei loro 220 colleghi che l’8 dicembre 1857 inaugurarono il monumento, sono saliti fin sulla sommità della statua per deporre la propria ghirlanda di fiori. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dall’arcivescovo vicario Angelo De Donatis. Ad occuparsi dell’animazione della giornata sono stati i responsabili e i fedeli della basilica parrocchiale dei Santi XII Apostoli che, insieme ai frati minori conventuali, al gruppo giovani della “Sveglia Francescana”, ai professi semplici studenti del Seraphicum e ai volontari, sono in piazza fin da questa mattina per pregare e assistere le persone accorse, ai quali è stata distribuita la “medaglia miracolosa!” ed è stata data la possibilità di accedere alla confessione.