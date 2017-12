Papa Francesco: Angelus, “la Vergine benedica l’Azione Cattolica”. Chiede ai fedeli di unirsi “spiritualmente” a lui oggi pomeriggio in piazza di Spagna

L’Angelus dell’Immacolata si è concluso con uno speciale saluto del Papa all’Azione Cattolica Italiana, presente in forze oggi in piazza San Pietro con le sue bandiere colorate. “In questa festa di Maria Immacolata, l’Azione Cattolica Italiana vive il rinnovo dell’adesione”, le parole di Francesco dopo la recita dell’Angelus: “Rivolgo il mio pensiero alle sue associazioni diocesane e parrocchiali, incoraggiando tutti a rafforzare l’impegno formativo per essere testimoni credibili del Vangelo. La Vergine benedica l’Azione Cattolica e renda fecondo il suo proposito di servire la missione evangelizzatrice della Chiesa”. Poi il riferimento a ciò che succederà tra poche ore: “Oggi pomeriggio mi recherò in Piazza di Spagna per rinnovare il tradizionale atto di omaggio e di preghiera ai piedi del monumento all’Immacolata”, ha detto il Papa ai fedeli: “Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto, che esprime la devozione filiale alla nostra Madre celeste. A tutti auguro buona festa e buon cammino di Avvento”.