“Il Papa non ha fatto altro che ribadire la posizione della Chiesa. Quindi ‘no’ alla eutanasia e nello stesso tempo ‘no’ all’accanimento terapeutico. Bisogna trovare una legge che si muova tra questi due paletti”. Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, in un’ intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito alla legge in approvazione in Parlamento sul fine vita e l’intervento di Papa Francesco.