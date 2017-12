Assemblea Moneyval: approvato il terzo Progress Report della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano

Mercoledì 6 dicembre 2017, l’Assemblea Plenaria di Moneyval (il “Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo”) ha approvato il terzo Progress Report della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano. Ne dà notizia questa mattina la sala stampa vaticana, spiegando che “l’adozione dell’ultimo Rapporto, che segue l’adozione del Rapporto di Mutua Valutazione del 4 luglio 2012, nonché quella del primo Progress Report del 9 dicembre 2013 e del secondo Progress Report dell’8 dicembre 2015, fa parte della procedura ordinaria prevista dalle Regole di Moneyval”. Il Comitato Moneyval, riferisce la sala stampa vaticana, “ha accolto positivamente i progressi compiuti nei due anni passati. In particolare ha notato la creazione di una Unità specializzata nelle indagini sui crimini economici e finanziari nel Corpo della Gendarmeria e la nomina di un promotore di giustizia aggiunto specializzato ed ha riconosciuto che l’Autorità di informazione finanziaria (Aif) svolge in maniera efficiente le proprie funzioni di unità di informazione finanziaria e di vigilanza e regolamentazione. Sono stati altresì sottolineati lo stabilimento di un sistema di segnalazione funzionante e sostenibile, nonché il significativo grado di cooperazione internazionale”. Allo stesso tempo, conclude la sala stampa, “vi sono ancora aree di ulteriore miglioramento, in particolare nell’ambito del law enforcement e giudiziario. La Santa Sede è impegnata nell’adottare le azioni necessarie nelle aree rilevanti al fine di rafforzare ulteriormente i propri sforzi nel contrasto e nella prevenzione dei crimini finanziari”.