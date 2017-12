Sport: Csi, al via domani ad Assisi il meeting nazionale con 500 dirigenti da tutta Italia. Sabato la Messa presieduta dal card. Bassetti

Incontri, laboratori ed approfondimento sulla pratica sportiva. E ancora spiritualità e un focus speciale sulle politiche sportive: questo e molto altro nei tre giorni dedicati allo sport educativo, che il Csi (Centro sportivo italiano) vivrà ad Assisi dall’ 8 al 10 dicembre nel Meeting nazionale dirigenti: 500, con rappresentanti di 75 comitati territoriali e 17 regioni. Dopo il “via” nella serata dell’Immacolata, con l’apertura della mostra “Nati per correre”, il Meeting di Assisi entrerà subito nel vivo sabato 9 dicembre con l’attesa tavola rotonda “S Factor: alla ricerca dello sport possibile, tra territorio, istituzioni e promozione sociale” con i responsabili politici dello sport in Parlamento. Il confronto sarà trasmesso in streaming sul canale youtube Csi e sul sito. Un altro momento significativo sarà sabato 9 dicembre, alle 15.30, la Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli presieduta dal cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti. Il consueto pellegrinaggio da S. Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco in programma sabato alle ore 20.45 chiuderà una giornata intensa dei lavori. Domenica si ripartirà con l’intervento di don Gionatan De Marco, neodirettore dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, che rifletterà sul tema “Sportivi: artigiani di vita felice”. Infine dopo le sintesi sui 6 gruppi di approfondimento dedicati all’attività sportiva giovanile, a tirare le conclusioni del Meeting sarà il presidente nazionale Vittorio Bosio. L’hashtag dell’appuntamento è #Assisi2017.