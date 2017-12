San Nicola: mons. Cacucci (Bari), “questa solennità per la città ha il sapore di un precetto natalizio”

(da Bari) “Questa sera viviamo insieme in famiglia, diremmo, con tutti i baresi questa solennità che ha un sapore di precetto natalizio per tutta la città”. Lo ha detto il vescovo di Bari-Bitonto mons. Francesco Cacucci, ieri sera, accogliendo a Bari il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani, durante la Messa solenne in onore di san Nicola, patrono di Bari, nella basilica a lui intitolata e meta di pellegrinaggio di milioni di fedeli ortodossi russi. Nello scorso luglio mons. Cacucci e il card. Koch hanno accompagnato il ritorno delle reliquie di san Nicola a Bari dopo la traslazione temporanea di due mesi in Russia, a Mosca e San Pietroburgo. L’arcivescovo barese ha ricordato quel momento: “Eminenza, insieme a lei abbiamo avuto la gioia di accompagnare il ritorno della reliquia di san Nicola a Bari nello scorso luglio. E noi la ringraziamo per la sua presenza e per questo cammino ecumenico di cui Bari è un segno eloquente in tutta la Chiesa”.