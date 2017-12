Patrimonio culturale: oggi da Milano il lancio ufficiale dell’Anno europeo

Milano è stata scelta come il luogo in cui lanciare oggi l’Anno europeo del patrimonio culturale. La proclamazione ufficiale dell’apertura avverrà nel contesto del Forum europeo della cultura 2017 che si svolge oggi e domani nel capoluogo lombardo. Obiettivo di questo anno europeo è “mettere in luce la ricchezza del patrimonio culturale europeo, dimostrando il suo ruolo nel promuovere un senso condiviso d’identità e nel costruire il futuro dell’Europa” oltre che “aumentare la consapevolezza della sua importanza sociale ed economica”. Migliaia di iniziative ed eventi in tutta Europa offriranno la possibilità di coinvolgere cittadini di ogni provenienza per raggiungere il pubblico più ampio possibile. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e il Commissario europeo per l’istruzione e la cultura, Tibor Navracsics, saranno i protagonisti del lancio ufficiale, stamane alle 10.45, insieme al ministro italiano per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, il ministro della Cultura estone, Indrek Saar, e il presidente della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo, Petra Kammerevert. Nel pomeriggio il presidente Tajani, insieme al xommissario Navracsics e al presidente del Consiglio di amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, visiteranno il duomo e il suo museo, accompagnati dall’arciprete, monsignor Gianantonio Borgonovo, e dalla consigliera regionale per la cultura della Lombardia, Cristiana Cappellini.