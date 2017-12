Parigi: l’addio del card. André Vingt-Trois alla diocesi di Parigi, “rimarrete sempre nel mio cuore. Vi ringrazio per i frutti che avete dato”

“Fratelli e sorelle, cari amici, Papa Francesco ha accettato la mia rinuncia all’incarico di arcivescovo di Parigi e di ordinario dei cattolici di rito orientale. Gli sono grato non solo per me che mi ha sollevato da un peso che ha superato le mie forze attuali, ma soprattutto per la diocesi di Parigi che ha bisogno di un arcivescovo in piena capacità di azione”. Comincia così la lettera che il card. André Vingt-Trois ha inviato oggi ai cattolici di Parigi, dopo che Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi parigina e ha nominato mons. Michel Aupetit nuovo arcivescovo di Parigi. Il cardinale celebrerà un messa di ringraziamento sabato 16 dicembre alle 10.30 nella cattedrale Notre-Dame de Paris mentre la messa di insediamento sarà celebrata sabato 6 gennaio alle 18.30.

“Sì, rendo grazie per i frutti che le vostre comunità danno attraverso la testimonianza data al Signore così come attraverso la generosità della vostra carità attiva e perseverante. Il nostro tempo ci chiama ad essere veramente missionari in modo che la conoscenza di Gesù Cristo soddisfi le aspettative dei nostri contemporanei e diventi una speranza per loro. Ognuna delle vostre comunità rimarrà impressa nel mio cuore e continuerò a pregare per voi, come spero che voi pregherete per me”.

Lo scorso 25 febbraio il card. Vingt-Trois fu ricoverato in ospedale in seguito alla complicazione di una grave infezione virale e fu costretto ad un periodo di riabilitazione di cinque mesi. “Ho condiviso la condizione dei malati, sperimentando la dipendenza”, confidò in una intervista all’Agence France Presse. “Ho toccato con mano che la mia identità non si riduceva alle attività che potevo fare. Questa è una lezione di vita, perché molte persone tendono a giudicare il valore degli altri per ciò che fanno, per l’immagine che danno di se stessi, non per la loro stessa esistenza”.