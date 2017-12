Papa Francesco: ai giovani australiani, “tutti possano conoscere e amare il Signore della vita e della storia”

Con la lettura di un messaggio di papa Francesco si è aperto oggi a Sidney l’Australian Catholic Youth Festival che, dal 7 al 9 dicembre, sta riunendo 20mila giovani dai 18 ai 30 anni, provenienti da tutta l’Australia. Il messaggio è stato letto da mons. Anthony Fisher, arcivescovo di Sydney e delegato per la pastorale giovanile. Il Papa ha espresso la “speranza” che il Festival possa “aumentare nei giovani il desiderio di impegnarsi nella preghiera quotidiana, nella lettura delle Sacre Scritture e nella piena partecipazione al sacrificio eucaristico. In questo modo, il Festival sia un’occasione per i giovani cattolici della nazione per approfondire il loro rapporto con il Signore e offrire alla Chiesa e alla società il messaggio della fede che è una fiamma che cresce e diventa più forte se viene condivisa e trasmessa, affinché tutti possano conoscere, amare e confessare Cristo Gesù, il Signore della vita e della storia”.