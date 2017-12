Musica: la Christian band “The Sun” compie 20 anni. Domani esce nuovo album “20”. 9 dicembre concerto a Parma

Uscirà domani il nuovo disco collection con cui i “The Sun”, Christian rock band molto seguita dai giovani, festeggerà i suoi primi vent’anni di storia. L’album, che porta significativamente il titolo “20”, ripercorre interamente i 20 anni di storia del complesso (dal 1997 a oggi) e contiene 40 canzoni, di cui 10 inedite, accompagnate da un esclusivo booklet fotografico di 72 pagine. Per il lancio del nuovo lavoro discografico, i The Sun danno appuntamento ai fan il 9 dicembre al Campus Industry Music di Parma. La band vicentina è composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista). È nata ufficialmente, con il nuovo nome, nel 2009. Prima il complesso – fondato nel 1997 da Lorenzi e Rossi – si chiamava The Sun Eats Hours ed era una band punk di successo internazionale, premiata nel 2004 dal Mei (Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, la più importante rassegna della musica indipendente italiana) come “miglior punk rock band italiana nel mondo”. Il cambio di nome e di tipo di musica, avvenuto tra il 2008 e il 2010, è legato a una svolta di natura esistenziale e spirituale del frontman, Francesco Lorenzi, che, via via, ha coinvolto l’intera band in un progressivo cammino di riscoperta della fede, sancito dalla pubblicazione del primo album in italiano, “Spiriti del Sole” del 2010, pubblicato con Sony Music. Seguono, nel 2012, l’album “Luce”, che vede la collaborazione di Federico Poggiolini, storico chitarrista di Ligabue, e nel 2015 “Cuore aperto”, anticipato dal singolo “Le case di Mosul” che debutta collocandosi in prima posizione nella classifica I-Tunes.