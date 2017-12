Immacolata: Unitalsi, pellegrinaggi in Terra Santa con la Messa a Nazareth e a Lourdes. Domani omaggio alla statua di Piazza di Spagna a Roma

Parte oggi dall’Italia con destinazione Tel Aviv il pellegrinaggio Unitalsi per la Terra Santa a cui partecipano più di 130 soci, volontari e disabili delle Sezioni pugliese, siciliana occidentale e calabrese. In Terra Santa sarà presente anche il presidente nazionale, Antonio Diella, insieme ai consiglieri nazionali Rocco Palese, Cosimo Cilli e Maria Gisella Molina. Per la ricorrenza dell’Immacolata Concezione i soci parteciperanno alla celebrazione eucaristica a Nazareth presso la Basilica dell’Annunciazione. “Il nostro sarà un pellegrinaggio, un ritorno in Terra Santa” per “entrare in contatto con i popoli che abitano i luoghi della storia della salvezza. Il primo pellegrino della storia è Dio”, sottolinea il presidente nazionale Antonio Diella. Il gruppo farà visita a Betlemme ai bambini disabili ospiti della Hogar Nino Dios, struttura di accoglienza vaticana gestita dalle suore del Verbo Incarnato con la quale l’Unitalsi collabora da tempo impegnando, durante tutto l’anno, i volontari dell’associazione. L’Unitalsi, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, è coinvolta anche a Lourdes, dove è previsto un pellegrinaggio a cui parteciperanno circa 250 soci tra volontari e disabili delle sezioni lombarda, emiliano-romagnola e abruzzese. A Roma è invece previsto il tradizionale appuntamento a Piazza di Spagna, dove l’associazione renderà omaggio alla statua della Vergine Maria alla presenza di Papa Francesco.