Giornata dei Giusti: il Senato approva la legge. Si celebrerà il 6 marzo. La soddisfazione di Gariwo

Il Senato ha approvato oggi in via definitiva la legge per l’istituzione della “Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità”, che si celebrerà il 6 marzo. L’Italia diventa così il primo Paese ad aderire ufficialmente alla Giornata europea dei Giusti istituita nel 2012 dal Parlamento europeo accogliendo l’appello lanciato da Gariwo e sottoscritto da migliaia di cittadini. La ricorrenza, si legge in un comunicato dell’associazione, è “dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”. La legge, ampiamente condivisa dai gruppi parlamentari di Camera e Senato, intende incoraggiare le scuole di ogni ordine e grado a organizzare, in questa Giornata, attività per educare i giovani alla responsabilità personale attraverso le storie dei Giusti. Le amministrazioni e gli altri enti pubblici, a loro volta, possono contribuire creando Giardini dei Giusti e patrocinando convegni, incontri, dibattiti e mostre. Tutto questo senza costi per le finanze pubbliche e senza riduzioni dell’orario di lavoro o scolastico. L’approvazione della legge arriva a pochi giorni dal lancio di GariwoNetwork, la rete che unisce gli ottanta Giardini dei Giusti in Italia e nel mondo, ed è un importante traguardo per Gariwo e un riconoscimento per quanti sono impegnati nella diffusione del messaggio dei Giusti. “La legge sui Giusti dell’umanità assume oggi un valore particolare di fronte alle crescenti derive politiche e morali nel mondo: nuovi nazionalismi, razzismi, terrorismo e rischi di guerra nel Pacifico e nel Medio Oriente – ha detto il presidente di Gariwo Gabriele Nissim -. Oggi più che mai è necessario richiamare tutti gli individui alla responsabilità personale per riaffermare i valori del dialogo, della pace, dell’inclusione e isolare quanti vogliono spingerci nel baratro dell’odio. È un grande messaggio che in questa giornata il nostro Paese lancia all’Europa e al mondo intero”.