Focsiv: Cattai riconfermato presidente, “segnale di voler rinnovare nella continuità”

Lo scorso fine settimana si è riunita a Roma l’Assemblea annuale della Focsiv–Volontari nel mondo, durante la quale si è eletto il presidente, vicepresidente e il consiglio per il prossimo quadriennio. I presenti con diritto di voto hanno eletto come presidente Gianfranco Cattai e vicepresidente Nino Santomartino, mentre i nuovi 7 consiglieri sono: Antonio Caccini (Vispe), Paolo Chesani (Cefa), Paolo Daghero (Engim), Michele Giongrande (Cope), Alessandro Giorgi (Cmsr), Mario Mancini (Mlal), Anna Maria Pisano (Aifo). “Un segnale – si legge in una nota diffusa oggi da Focsiv – di voler rinnovare pur nella continuità, rispetto agli otto anni di lavoro che sono stati apprezzati dai partecipanti e, al contempo, di portare la Federazione verso un cambiamento consono ad affrontare nuove sfide e prospettive”. Inoltre, Attilio Ascani continua il suo incarico come direttore generale.

L’Assemblea ha gradito il messaggio del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, letto in questa occasione da mons. Luigi Bressan, rappresentante della Cei in Focsiv, in particolare il passaggio: “Diciamo grazie alla vostra serietà, al vostro essere protagonisti di una cultura del dono. Possiate davvero continuare ad essere un catalizzatore del volontariato delle associazioni cattoliche nel Paese”.