Fame: Oxfam, ne soffrono 815 milioni nel mondo, 1 su 4 è un bambino. Al via campagna “Quanto è grande la tua tavola?”

Nel mondo, 815 milioni di persone, di cui 200 milioni bambini e bambine sotto i 5 anni, non hanno adeguato accesso al cibo. A rivelarlo è il nuovo rapporto di Oxfam Lo scempio della fame, che fa il punto sulle più gravi crisi alimentari in corso nel mondo. Un’emergenza senza precedenti che sta colpendo soprattutto l’Africa orientale, lo Yemen e la Nigeria nord-orientale: solo in Yemen, a causa dell’atroce conflitto in corso, oltre 17 milioni di persone – tra cui circa 400mila bambini – soffrono di malnutrizione. Stessa sorte tocca a metà della popolazione colpita dalla guerra in Sud Sudan e a circa 5 milioni di persone nella Nigeria, infestata dal conflitto con Boko Haram. Oltre alla guerra, i cambiamenti climatici hanno provocato lunghe e durissime siccità in paesi come l’Etiopia – dove interi raccolti sono andati persi e molti allevamenti sono stati decimati – e dove 12,5 milioni di persone stanno rimanendo senza cibo. Oxfam lancia l’allarme: “Serve agire subito. Secondo le Nazioni unite rimanere a guardare potrebbe costare la vita a centinaia di migliaia di bambini”. Di qui la campagna Quanto è grande la tua tavola? . Cliccando sulla pagina del sito dedicata oppure contattando il numero verde 800.991399 sarà possibile donare. 13 euro bastano per assicurare ad una famiglia la farina necessaria per la preparazione di pane per due mesi, mentre con 55 euro è possibile contribuire all’installazione di un impianto idrico necessario a coltivare un orto, ma si potranno anche acquistare cartoline virtuali, da regalare a persone speciali.