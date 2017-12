Empori della solidarietà: Caritas Forlì, “raccolti 400 chili di alimenti durante il concerto natalizio”

Oltre 400 chili di prodotti alimentari e 376 euro sono stati raccolti in occasione del concerto natalizio della Young Musicians European Orchestra, che si è esibita durante l’iniziativa “Solidarietà in musica”, lunedì scorso nell’ abbazia di San Mercuriale. Lo rende noto la Caritas diocesana di Forlì, che ha raccolto i beni di prima necessità. Tra questi, pasta, latte, passata di pomodoro, legumi, zucchero, olio, ma anche prodotti per l’igiene personale come spazzolini, dentifricio e sapone. La Coop ha donato 250 panettoni. Ringraziando quanti hanno contribuito, la Caritas ha ricordato che “tutti i prodotti raccolti verranno distribuiti alle famiglie e alle persone in stato di bisogno che usufruiscono dell’Emporio della Solidarietà, un’opera segno”. Al 30 novembre 2017, sono 498 le famiglie che ne usufruiscono. Inoltre, 66 sono le tessere infanzia per le famiglie con bimbi di età inferiore ai 18 mesi, mentre 27 sono le tessere generiche per le associazioni e gli enti che si riforniscono dal magazzino dell’Emporio.