Diocesi: Terni, domani incontro di preghiera davanti all’edicola della Madonna del Popolo

Domani, venerdì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, da oltre 25 anni a Terni in piazza della Repubblica, davanti all’edicola della Madonna del Popolo, si tiene un incontro di preghiera. La Fraternità di Santa Maria del Popolo e il gruppo di preghiera “Regina della Pace” dalle 15.30 animeranno l’incontro con la recita del Rosario meditato ed con testimonianze, canti e musica. Alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giovannino. “Fin dalla mattina – si legge in una nota – l’edicola rimarrà aperta per la preghiera personale e per l’omaggio di fiori alla Madonna. Un gesto di devozione che usualmente le persone che transitano in piazza rivolgono alla Madonna, soffermandosi in preghiera davanti alla sua immagine. L’edicola di Santa Maria del Popolo in piazza della Repubblica accanto al palazzo della Bct, custodisce la quattrocentesca statua lignea raffigurante la Madonna con il Bambino collocata in una nicchia realizzata in acciaio e alcantara, simbolo delle lavorazioni di due industrie della zona”.

Il vescovo Giuseppe Piemontese presiederà la solenne celebrazione nella parrocchia Santa Maria Assunta a Lugnano in Teverina, alle ore 11, in occasione della visita pastorale. Nella cattedrale di Terni, dopo il triduo di preparazione alla festa con la recita del rosario alle 17 e la Messa alle 17.30 nella cappella dell’Immacolata, domani Messa solenne alle ore 10.30, 12 e 17.30.