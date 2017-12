Diocesi: Savona-Noli, al via domani il cammino sinodale con una Messa al santuario di N.S. di Misericordia

“Prendi il largo”. È lo slogan del cammino sinodale della diocesi di Savona-Noli, che inizierà domani. In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, sarà infatti una Messa al santuario di N.S. di Misericordia a sancire l’inizio di questo percorso assieme, “affidandolo alla Madre celeste”, come si legge in una nota. Domani, venerdì 8 dicembre alle 16.30, nella basilica, il vescovo Calogero Marino presiederà l’Eucaristia di apertura del cammino sinodale. La celebrazione sostituirà il tradizionale pontificale delle 18 in cattedrale. “Mi è sembrato importante e quasi naturale voler affidare questa avventura sinodale alla nostra Madre celeste, patrona della città di Savona e della diocesi”, spiega a “Il Letimbro” mons. Marino. Non solo. Il cammino diocesano sarà oggetto anche della preghiera del tempo d’Avvento: “Questo periodo di attesa del Natale coincide infatti – sottolinea la nota – con l’avvicinamento al percorso sinodale. Un momento di doppia preparazione che viene sottolineato con le preghiere, curate dal direttore dell’Ufficio liturgico padre Piergiorgio Ladone, che verranno proposte alle singole parrocchie per le diverse domeniche d’Avvento e una più articolata da utilizzare durante le celebrazioni o in altri momenti comunitari”.