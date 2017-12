Diocesi: Rieti, stasera al via la comunità francescana interobbedienziale

Prende il via questa sera, vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, la comunità francescana interobbedienziale di Rieti, voluta dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, “per coltivare e valorizzare il retaggio francescano così profondamente radicato nella Valle Santa”. Alle 19.30, nella chiesa di San Francesco, il vescovo presiederà, alla presenza di padre Marcello Bonfante (minore), padre Luigi Faraglia (conventuale), padre Antonio Tofanelli (cappuccino), la celebrazione dell’inno Akathistos in onore di Maria Immacolata. L’antichissima liturgia sarà l’occasione “per accogliere nella gioia della preghiera la nuova fraternità e per porla sotto la protezione della Vergine”, nei confronti della quale san Francesco nutrì sempre una speciale devozione. I tre frati saranno accompagnati dai ministri provinciali e si stabiliranno presso gli spazi preparati per loro a Palazzo san Rufo. A ridosso delle festività natalizie, “si inaugura così un percorso che apporterà ulteriori spunti di gioia e condivisione per la nostra diocesi, certamente foriero e promotore dei valori francescani, di gioia e di nuove occasioni di conoscenza e collaborazione”.