Diocesi: Perugia, il card. Bassetti celebra Messa per l’Immacolata al santuario mariano delle Grondici. Domani anche “StraNatale 2017”

Nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve sono diverse le iniziative di carattere spirituale e socio-culturali promosse per la solennità dell’Immacolata Concezione a livello parrocchiale e diocesano. Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica dell’Immacolata nel santuario mariano diocesano delle Grondici a Tavernelle di Piegaro e domenica 10 dicembre (ore 17) benedirà il tradizionale presepe allestito nelle Logge di Braccio della cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre di Perugia.

Sempre più animata e partecipata è l’iniziativa della “StraNatale 2017”, giunta alla sua settima edizione, promossa dalla parrocchia San Giovanni Apostolo di Ponte d’Oddi-Montegrillo, nell’immediata periferia nord-ovest del capoluogo umbro, che coinvolge diverse realtà anche laiche del territorio con bancarelle di artigianato, stand, enogastronomia, giochi, iniziative culturali e l’atteso “Arrivo di San Nicola” da parte dei più piccoli. Organizzata dall’Oratorio Anspi “L’Astrolabio”, la “StraNatale 2017”, che si terrà l’8 dicembre a partire dalle ore 11 fino a sera, ha come location la piazza adiacente alla chiesa di San Giovanni Apostolo dove saranno allestiti gli stand (aperti dalle ore 16.30) e i locali parrocchiali. “StraNatale 2017” è anche cultura – tengono a precisare gli organizzatori -, soprattutto attenzione-vicinanza concreta agli “ultimi” e ai sofferenti non solo nel corpo ma nello spirito. Quest’anno verrà proposto un incontro-dibattito sul mondo carcerario, una realtà che sta molto a cuore al card. Bassetti, che visiterà il 23 dicembre, recandosi presso la casa circondariale di Capanne (Pg) dove celebrerà la messa con i detenuti.

Tra le iniziative di carattere culturale quella dell’inaugurazione (ore 12) della mostra “Selfie quindi sono”; un progetto ideato e realizzato da Pepita onlus Perugia, che rientra tra le tante territoriali in tema di prevenzione e informazione sul cyberbullismo e riflettere sull’uso consapevole dei social.