Diocesi: Nardò-Gallipoli, il 17 dicembre “La musica per progettare il futuro”

Si è svolta oggi, alle 12, presso la “Sala Roma” di Nardò, una conferenza stampa per presentare al pubblico l’iniziativa “La musica per progettare il futuro”, prevista per il 17 dicembre in piazza Salandra, a Nardò (ore 20.30). Finalità dell’evento, promosso dall’Ufficio diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese e patrocinata dal Comune di Nardò, è “favorire e sostenere la costruzione di una scuola per i bambini del villaggio di Pajule, in nord Uganda”. Ad aprire l’incontro, il responsabile dell’ufficio stampa della diocesi, don Roberto Tarantino, accompagnato da don Giuseppe Calò, direttore del Centro missionario diocesano. Don Giuseppe Venneri, vicedirettore del Centro missionario e responsabile del progetto, ha illustrato l’evento ripercorrendo la storia della missione in Uganda della diocesi, ricordando quanto già si è realizzato a Pajule (dispensario farmaceutico, allevamento di maiali, dormitorio, adozioni a distanza…) e sottolineando il valore dell’hastag di riferimento #missionispossible. Ad illustrare il logo dell’evento, che diventerà il “brand” delle iniziative del Centro missionario, l’autrice Chiara Fracella: due mani che si intrecciano formando un cuore quasi avvolto da una croce missionaria. La logistica dell’evento è stata illustrata dal giornalista e conduttore televisivo Giuseppe Ienuso. Saranno presenti punti mobili di raccolta fondi, un punto fisso e sarà comunicato il risultato parziale durante la serata e quello definitivo a fine serata. Per il vescovo Fernando Filograna la manifestazione musicale del 17 dicembre sarà “occasione di grandissima testimonianza cristiana, di solidarietà, di gratuità che fa bene alla mente, al cuore, allo spirito”. Intanto, sui social stanno invitando alla partecipazione e alla donazione di un contributo, attraverso post e videospot, personaggi del mondo dello spettacolo e della società civile a livello nazionale.