Diocesi: Mantova, un corso per imparare ad assistere gli ammalati

Riparte il corso per imparare ad assistere gli ammalati, a Mantova. L’iniziativa è dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, che organizza un corso biennale sviluppato dalla comunità dei padri Camilliani di Verona. “La relazione di aiuto al fratello sofferente infatti non si improvvisa e non è scontata, è anzi un’arte da imparare nella carità per aiutare l’altro ad aiutarsi – si legge sul sito della diocesi -. È un’esperienza formativa che permette di avvicinare, scoprire e vedere i malati e noi stessi in modo diverso”. L’iniziativa è già stata promossa l’anno scorso. Il corso ha anche l’obiettivo di creare una rete capillare nei vicariati di persone adeguatamente formate che frequentano le parrocchie, che possono essere inviate dai parroci. Il primo appuntamento è in programma per sabato 9 dicembre, dalle 9, nel Centro pastorale “Carlo Ferrari” del Seminario vescovile di Mantova. L’incontro è suddiviso in varie fasi: spiegazione del programma del percorso; una riflessione sul mondo della salute, tra sfide e opportunità; la missione della Chiesa nel mondo della salute: l’annuncio; dire parole di Vangelo sulla vita e la salute.