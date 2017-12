Diocesi: Jesi, domani pomeriggio in cattedrale la “Sinfonia Maria” per la solennità dell’Immacolata

Domani, venerdì 8 dicembre, alle 17, nella basilica cattedrale di Jesi, sarà eseguita la Sinfonia Mariana di padre Armando Pierucci (per solisti, doppio coro e orchestra). Interpreti: Lee So Hyun (soprano), Roberto Ripesi (basso), Coro Filarmonico Rossini di Pesaro, Coro “Santa Maria delle Grazie” di Pesaro, Orchestra da camera “Santa Maria del Suffragio” di Fano. “La Sinfonia Mariana – si legge in una nota – è un omaggio a Maria Santissima, la Vergine del Magnificat che tutte le generazioni chiamano beata. Nel corso dei secoli non solo i grandi musicisti, ma anche il popolo cristiano ha intonato canti alla Madre di Dio. Padre Armando ha rielaborato gli antichi canti ‘A voi dono il mio cuore’, ‘O santissima, o piissima’, ‘Ave Maria’, ‘Vergin Santa’, ‘Nome dolcissimo’, ‘Santa Madre, deh voi fate’, ‘Mira il tuo popolo’, ‘Quanto sei bella’, ‘Ti salutiamo, o Vergine’, ‘È l’ora che pia’, ‘Tota Pulchra’ e ‘Dell’aurora tu sorgi più bella’”. La Sinfonia Mariana è stata presentata a Serra San Quirico lo scorso 11 giugno e ora, su iniziativa di don Gianni Giuliani, sarà proposta nella cattedrale di Jesi, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Il direttore dell’esecuzione è il aestro Roberto Renili.