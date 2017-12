Blitz fascista a Roma: De Luca (Ucsi), “stampa libera è pilastro democrazia”. Serve “risposta ferma, corale, decisa”

“Nell’esprimere la nostra piena solidarietà ai colleghi di Espresso e Repubblica, come giornalisti dell’Ucsi non possiamo che sentirci parte di quella stampa libera che è un pilastro della democrazia, e che come tale va salvaguardata e difesa, perché è un bene comune, che ci riguarda tutti in quanto cittadini”. Così Vania De Luca, presidente dell’Ucsi, a nome di tutta l’associazione condanna l’attacco di ieri alla sede di Repubblica-L’Espresso a Roma da parte di un gruppo estremista di destra. “Quando un certo clima e certi modi di fare che pensavamo del passato si ripresentano – afferma De Luca -, la risposta deve essere ferma, corale, decisa. Viene in mente un dialogo tra Giorgio Bocca e Primo Levi del 1985. Alla domanda di Bocca su ‘come si fa a essere antifascisti oggi, che cos’è l’antifascismo oggi?’, l’autore di ‘Se questo è un uomo’ rispondeva: ‘Una cosa confusa. A quel tempo, uno dei pochi vantaggi del nostro tempo, era di avere le scelte facili. Oggi la scelta è difficile, perché il fascismo lo ritroviamo intorno a noi annidato in dieci forme diverse. (…) Mascherato, inserito in certi modi di vivere, inserito nei partiti, inserito in una forma immorale di vivere, (…) in mille forme, per cui è a un tempo ovvio e inutile dire: io sono antifascista; va precisato'”. Per la presidente Ucsi “il nostro tempo è forse ancora più confuso rispetto a 30 anni fa, ma non ne abbiamo un altro. È dunque in questo tempo, in cui vediamo rispuntare segni di ciò che era annidato e mascherato, che bisogna cercare la chiarezza, rifiutare le zone grigie, ristabilire le giuste proporzioni delle cose, rifiutare ogni forma di ambiguità, precisare da che parte si è”. “Noi siamo dalla parte della democrazia – conclude -. Dove speriamo di ritrovarci in tanti, e non tutti uguali se non in dignità e diritti. Perché da quella parte, e solo da quella, può esserci posto per tutti. A patto di sapersi riconoscere, e rispettare”.