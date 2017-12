“A Sua Immagine”: puntata speciale per la festa dell’Immacolata. In studio padre Gian Matteo Roggio e Francesco Giorgino

In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre ore 10.30 su Rai Uno andrà in onda una puntata speciale di “A Sua Immagine”, programma di approfondimento religioso della Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

In studio con la conduttrice Lorena Bianchetti ci saranno padre Gian Matteo Roggio, docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, e Francesco Giorgino, giornalista del Tg1. Si affronterà la figura di Maria raccontando i santuari legati alla sua apparizione, da Lourdes a Fatima. Nel corso della puntata verrà mostrata inoltre una chiesa di Roma, Santa Maria in Via, luogo di antichissima devozione e teatro di un miracolo risalente alla metà del 1200: l’acqua che sgorga dal pozzo (la chiesa è infatti detta Chiesa della Madonna del Pozzo).

Alle 10.55 linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta tv dalla basilica Beato Angelico d’Acri in Acri (CS). La regia televisiva è di Antonio Ammirati, il commento di Orazio Coclite.

Dopo la celebrazione, ancora in studio con Lorena Bianchetti e i suoi ospiti per continuare a raccontare la figura della Maria. Alle ore 12 seguirà il collegamento in diretta con piazza San Pietro per l’Angelus recitato da Papa Francesco.