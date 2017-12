Volontariato: ConVol, dall’8 al 10 dicembre a Cagliari l’assemblea nazionale elettiva

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre Cagliari sarà la capitale del volontariato italiano visto che il capoluogo sardo ospiterà l’Assemblea nazionale elettiva della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol). I lavori, che vedranno la partecipazione dei responsabili nazionali delle maggiori associazioni di volontariato organizzato, si svolgeranno all’Hotel Panorama. “Per questo appuntamento – spiega Emma Cavallaro, la presidente uscente che ha raggiunto il limite dei mandati e che quindi non potrà essere rieletta – cerchiamo ogni volta una sede diversa perché è sul territorio che si realizza concretamente l’esperienza del volontario”. “Quest’anno – prosegue – abbiamo scelto la Sardegna e Cagliari dove la presenza del volontariato organizzato è notoriamente capillare, efficiente e propositiva”. Al centro dell’assemblea, si legge in una nota, “un’attenta riflessione sull’attuale situazione sociale, sulle novità legislative e organizzative introdotte dalla Riforma del Terzo settore”. “Come ConVol – afferma Cavallaro – sentiamo forte la responsabilità di rispondere alle sfide che oggi si pongono. Direi che forse non abbiamo ancora ben chiaro tutto ciò che ci verrà richiesto in merito e i cambiamenti che dovremo fare. Pertanto occorrerà grande attenzione su questo piano”. I lavori inizieranno alle 16 di venerdì 8 con la relazione della presidente uscente e si chiuderanno il 10 dicembre con le votazioni per le elezioni del nuovo presidente e del consiglio di presidenza.