Ue: Bruxelles, quarto “Parlamento europeo delle persone con disabilità”. 700 partecipanti sul tema dell’integrazione sociale

Bruxelles, 6 dicembre: un momento del quarto Parlamento europeo delle persone con disabilità

(Bruxelles) Le nuove politiche per la piena integrazione e partecipazione dei disabili nella società: è il tema di fondo del quarto “Parlamento europeo delle persone con disabilità”, organizzato oggi dal Parlamento europeo a Bruxelles in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità. 700 i partecipanti da tutta Europa. Nel suo intervento introduttivo, il presidente dell’Assemblea, Antonio Tajani, ha dichiarato: “L’impegno volto a migliorare la vita delle persone con disabilità si fonda sui nostri valori europei di libertà, uguaglianza e inclusione di tutti gli individui nella società. Tali valori devono tradursi in azioni concrete. Dobbiamo consentire a ciascun individuo di vivere una vita indipendente e far sì che la nostra società responsabilizzi tutti i cittadini”. “Non è accettabile che vi siano, ancora oggi, degli europei che sono limitati nell’esercizio del loro diritto di voto a causa di una disabilità. La situazione non è ottimale in tutti gli Stati membri. Per questo, ho scritto a tutti i capi di Stato, affinché provvedano a garantire la piena partecipazione democratica”. Infine: “L’Europa sta attraversando un processo di riforma che riguarderà tutti noi. Ognuno di noi deve avere la possibilità di offrire il suo prezioso contributo a questo dibattito. Per questo, sostengo il motto del Forum europeo sulla disabilità, ‘nulla su di noi senza di noi’, aggiungendo inoltre che nessuna decisione sull’Europa deve essere presa senza di voi”.