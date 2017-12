Società: De Palo (Forum famiglie), “fare figli è causa di povertà. Urge un patto sulla natalità”

“Un italiano su tre è a rischio di povertà e le persone a maggior rischio vivono in famiglie con tre o più figli. È l’ennesimo grido di allarme che arriva dall’Istat”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. “Uno degli allarmi che però servono solo a raccogliere qualche titolo ad effetto per poi venire regolarmente dimenticati – denuncia il presidente del Forum -. Che senso ha il lavoro dell’Istat se poi i dati elaborati non diventano azione politica?”.

“La nostra preoccupazione – prosegue De Palo – è ancora maggiore quando constatiamo che, alle continue e sacrosante denunce dell’Istat, la risposta che arriva dal governo e dalla politica è una legge di stabilità che disperde milioni di euro in mille rivoli e nella sostanza non investe nulla per sostenere le famiglie che sono il vero motore, anche economico e produttivo, della società”. Di qui l’appello: “Tutta la politica deve tornare a dimostrare di saper interpretare i bisogni del Paese reale. Per questo chiediamo a tutti i partiti di sottoscrivere il Patto sulla natalità che proprio nei prossimi giorni sottoporremo alla loro attenzione”.