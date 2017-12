Papa Francesco: domani riceve in udienza i bambini dell’Oncologia pediatrica del Gemelli e i piccoli pazienti di altri ospedali

“Domani, giovedì 7 dicembre, Papa Francesco riceverà in udienza i bambini ricoverati presso l’Oncologia pediatrica della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli”. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi pomeriggio dallo stesso Policlinico Gemelli. “Saranno ricevuti con familiari, medici, infermieri e personale sanitario del reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli, guidato da Antonio Ruggiero, insieme ad altri piccoli pazienti in cura presso reparti oncologici di ospedali di tutta Italia. Tutti hanno partecipato al programma di ceramico-terapia ricreativa realizzata presso i laboratori ospedalieri permanenti promossi dalla Fondazione Contessa Lene Thun”, ricorda la nota.

Quest’anno i piccoli artisti sono stati affiancati dai loro coetanei delle zone terremotate del centro Italia, appartenenti all’arcidiocesi di Spoleto-Norcia. “I bimbi vivranno l’esperienza emozionante dell’incontro con Papa Francesco, cui doneranno le ‘sfere dei desideri’, le decorazioni di argilla che hanno modellato e realizzato nei laboratori nei reparto per esprimere i propri desideri”. Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, i piccoli artisti assisteranno alla cerimonia di inaugurazione del presepe e dell’illuminazione dell’albero di Natale in piazza San Pietro.