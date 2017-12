Natale: Coldiretti, “il 18% degli italiani non farà regali a causa di difficoltà economiche”

“Quasi un italiano su 5 non farà regali a Natale a causa principalmente delle difficoltà economiche che vedono nel Paese aumentare la forbice tra le fasce della popolazione benestanti e quelle a rischio povertà”. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti-Ixè diffusa in occasione della pubblicazione dei nuovi dati Istat sulle condizioni di vita e i redditi delle famiglie nel 2016. “Secondo il rapporto – rileva Coldiretti – sono oltre 18 milioni le persone che si trovano a rischio povertà, in condizioni di grave deprivazione o di bassa intensità lavorativa, pari a un terzo della popolazione”. “Una situazione che si riflette – sottolinea l’associazione – anche sulle scelte di acquisto in vista del periodo natalizio. Se il 18% degli italiani ha dichiarato che non acquisterà regali, il 30% di quelli che lo faranno si orienteranno verso doni utili come il cibo o comunque oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno”. “Ma c’è anche chi ha deciso di fare doni solidali – conclude Coldiretti – per salvare le specialità delle aree terremotate che saranno offerte dagli agricoltori colpiti dal sisma, disponibili in cesti regalo anche on line sul sito www.campagnamica.it”.