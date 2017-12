Migranti: organizzazioni umanitarie a governo e Ue, “intrappolati al freddo nelle isole greche” #opentheislands

Una mobilitazione della società civile e delle organizzazioni umanitarie sta chiedendo in questi giorni all’Unione europea e al governo greco di non lasciare intrappolati al freddo nelle isole greche di Moira e Lesbo i richiedenti asilo che non possono proseguire il loro viaggio a causa dell’accordo tra Ue e Turchia. L’hashtag su Twitter è #opentheislands. Caritas Grecia ricorda oggi che “tra 16 giorni è inverno ed è già freddo. I richiedenti asilo sulle isole greche non meritano di soffrire un altro inverno nelle tende e in condizioni non sicure”.

16 days until winter & it’s already cold. Asylum seekers on #Greek islands don’t deserve to suffer another winter in tents & unsafe conditions. Call on #Greece & EU leaders to #opentheislands & act to end inhumane conditions for asylum seekers@PrimeMinisterGR @tsipras_eu pic.twitter.com/qqlTZKmFb0 — Caritas Hellas (@caritas_hellas) December 5, 2017

Anche Medici senza frontiere dice di aver aperto una clinica per rispondere ai bisogni medici di bambini sotto i 16 anni “intrappolati a Moria e Lesbo. Queste famiglie non dovrebbero stare qui, devono essere spostati in condizioni migliori sulla terraferma”.

#Breaking: We opened a clinic to respond to the medical needs of children under 16 trapped in #Moria #Lesvos. These families should not stay here, they should be moved to better conditions in the mainland! #OpenTheIslands pic.twitter.com/GnsrMYKquR — MSF Sea (@MSF_Sea) December 6, 2017

Msf chiede “dignità e rispetto” per i migranti e rifugiati nelle isole greche: “Non vogliamo che le isole si trasformino in prigioni a cielo aperto”. “Per il secondo inverno consecutivo – scrive la sezione internazionale di Msf – le autorità stanno intrappolando migliaia di uomini, donne e bambini nelle isole greche, lasciandole sull’orlo di una emergenza umanitaria.

#Greece: For the second consecutive winter, authorities are trapping thousands of men, women and children on the Greek islands, leaving them on the brink of a humanitarian emergency #OpenTheIslands https://t.co/10UkiubDVO — MSF International (@MSF) December 6, 2017

L’organizzazione per i diritti umani Human rights watch ricorda che mancano 16 giorni all’inverno e “i richiedenti asilo sono costretti a stare in condizioni di sovraffollamento, al di sotto degli standard previsti, a causa degli accordi tra Ue e Turchia”. Lancia perciò un appello al primo ministro greco Tsipras e ai leader europei per “porre fine al confino indefinito”. Oxfam definisce invece la situazione “una questione di vita e di morte per i richiedenti asilo intrappolati sulle isole greche. Il governo deve aprire le isole e spostare migliaia di persone verso la sicurezza prima dell’inverno”. Altre voci della società civile raccontano di persone costrette ad aspettare ore in fila per ricevere cibo e di disabili come Ali, 22 anni, in sedia a rotelle, che non possono avere accesso alla toilette.