Marilyn Manson su Canale 5: Ass. int. esorcisti (Aie), “testimonial del Male”. “Proteggere i piccoli da tali soggetti e dai loro esempi”

La “negatività di certi personaggi e dei loro messaggi” va “ben distinta dal talento artistico che essi dimostrano”. È quanto si legge in un comunicato dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie) in merito alla trasmissione televisiva “Music” che andrà in onda questa sera su Canale 5. Tra gli ospiti, il cantante Marilyn Manson. L’Aie mette “in guardia da ogni genere di programmi che fanno conoscere e pubblicizzano persone che sono testimonial del Male e che insegnano forme di autolesionismo, aggressività, esoterismo, occultismo, adorazione al Maligno”. “Il Signore Gesù, che il giorno di Natale è nato per la nostra salvezza, viene proprio per indicarci il cammino della vita che si contrappone a quello di Satana e dei suoi seguaci”, prosegue la nota: “Altri invece insegnano a vivere pensando solo in un modo egocentrico e incentrato sul disprezzo di Dio, creatore della vita, e sul disprezzo di sé e degli altri in nome di libertà lesive della persona e dignità umana”. Gli esorcisti invitano “a proteggere soprattutto i piccoli da tali soggetti e dai loro esempi, onde evitare l’emulazione nel male invece che nel bene” e “a non lasciarsi ingannare sulla bontà di tali soggetti solo perché presentati da persone conosciute nel mondo dello spettacolo”.