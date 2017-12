Giornali Fisc: Romasette.it, “#quindiciventi” è la nuova rubrica dedicata al mondo degli adolescenti

Testata on line

Il titolo è “#quindiciventi”, il curatore è Roberto Contu, insegnante di Lettere nella scuola superiore, blogger e scrittore. È la nuova rubrica proposta da Romasette.it (www.romasette.it), la testata on line della diocesi di Roma, sul mondo degli adolescenti, l’ambito al centro del programma pastorale diocesano di quest’anno. Contu si occupa di letteratura italiana contemporanea, di didattica della letteratura e di riflessione sul mondo della scuola (nel 2017 è uscito il suo primo romanzo, “Il Vangelo secondo il ragazzo”). La novità, al via mercoledì 6 dicembre, affianca la rubrica “Al servizio della famiglia”, curata dall’équipe del consultorio familiare diocesano “Al Quadraro”, che sottolinea l’attenzione della testata alla famiglia. Altra novità, al via nei prossimi giorni, la rubrica “Ritratti romani”, storie di sacerdoti, religiosi, religiose, laici che hanno contribuito a costruire il volto di Roma attraverso la loro testimonianza: affidata a mons. Andrea Lonardo, biblista, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Tre proposte di approfondimento della testata che ha da poco rinnovato il “look” grafico.