Diocesi: Venezia, domani il patriarca Moraglia ordina diaconi Francesco Andrighetti e Steven Ruzza

Due nuovi diaconi saranno ordinati, in vista del sacerdozio, dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia nel corso della solenne celebrazione eucaristica in programma domani, giovedì 7 dicembre (vigilia dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria), alle 16 nella basilica cattedrale di S. Marco. I due seminaristi che diverranno diaconi sono Francesco Andrighetti – 26 anni, in arrivo dalla parrocchia di S. Lorenzo di Mestre -, e Steven Ruzza, 30 anni, originario della parrocchia di S. Stefano di Caorle. Entrambi provengono da studi filosofici: Francesco conseguirà a breve la laurea magistrale a Ca’ Foscari, Steven si è già laureato in filosofia (la triennale a Trieste, la specialistica a Padova). In questi anni i due prossimi diaconi hanno fatto esperienza pastorale in diverse realtà della diocesi veneziana, anche associative. Attualmente Francesco è a S. Maria Elisabetta del Lido; Steven presta servizio a S. Giovanni Battista di Jesolo. Nella circostanza dell’ordinazione, i due neodiaconi esprimeranno davanti al vescovo le loro “promesse” di esercitare il diaconato “con umiltà e carità”, di custodire e annunciare la fede, di vivere nel celibato, di dedicarsi alla preghiera (ed in particolare alla Liturgia delle ore), di obbedienza al vescovo e di “conformare tutta la vita a Cristo”.