Diocesi: Prato, al via la Lotteria di Natale. Il ricavato devoluto a ristrutturazione dell’antico complesso di San Domenico

La diocesi di Prato lancia la Lotteria di Natale. A partire dall’8 dicembre sono in vendita diecimila biglietti partecipanti all’estrazione finale del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. In palio ci sono ricchi premi: al primo classificato andrà un’auto nuova di zecca, una Hyundai i10 di colore bianco fornita dalla concessionaria Lenzi Automobili. È la prima volta che la diocesi pratese lancia un concorso a premi di questo genere, con l’obiettivo di “raccogliere denaro per far fronte ad alcune spese per attività pastorali e culturali. Il ricavato sarà destinato alla onerosa ristrutturazione del complesso monumentale di San Domenico”, si legge in una nota. “La nostra volontà – spiega il vicario generale, mons. Nedo Mannucci – è quella di contribuire al restauro dell’antico cenacolo di San Domenico, un tempo parte della palestra Etruria, che secondo le nostre intenzioni dovrebbe diventare una sala polivalente aperta alla città”.

Il costo del biglietto della lotteria è di 5 euro ed è possibile acquistarlo in una delle settanta parrocchie pratesi, alla Libreria Cattolica, in Curia (piazza Duomo, 48) e da Lenzi Automobili (viale Marconi e viale Montegrappa). Per farlo c’è tempo fino alle 15,30 di sabato 6 gennaio 2018. I vincitori saranno resi noti il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, con estrazione dei biglietti alle 16,30 sul sagrato della cattedrale alla presenza del vescovo Franco Agostinelli.