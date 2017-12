Diocesi: Aversa, domenica ci sarà cerimonia di consegna di un’opera rubata in cattedrale nel 1985 e ritrovata dai Carabinieri

“Un’opera rubata dalla chiesa maggiore della diocesi di Aversa sarà restituita alla rispettiva comunità dai Carabinieri”. Lo rende noto un comunicato della diocesi, che ricorda: “Si tratta di una scultura che risale al XV secolo trafugata dalla chiesa cattedrale S. Paolo di Aversa negli anni Ottanta, precisamente nel furto avvenuto il 14 gennaio 1985, durante i lavori di consolidamento e restauro della cattedrale dopo i danni del sisma del terremoto del 23 novembre 1980”. La cerimonia di consegna si svolgerà domenica 10 dicembre alle ore 17.30, ad Aversa , all’interno della cattedrale di San Paolo, prima della liturgia di chiusura del Giubileo Lauretano, presieduta dal vescovo mons. Angelo Spinillo, alla presenza delle autorità civili, giudiziarie e militari.

L’opera in questione è una scultura marmorea rinascimentale raffigurante uno dei putti della cattedra aversana, che era collocato sopra il trono del vescovo, fatto realizzare da Giovanni Paolo Vassallo (episcopato aversano: 1474-1500): il putto con scudo, in marmo scolpito, secondo la tradizione, rappresenta l’antica diocesi di Atella, che fu incorporata ad Aversa nel 1053, insieme all’altra di Liternum. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha permesso di tracciare il percorso di queste e diverse altre opere rubate, smerciate e, in particolare, di scoprire e smantellare un’organizzazione criminale.