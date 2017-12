Caregiver: Roma, mercoledì 13 dicembre alla Lumsa la 2ª Giornata del familiare assistente dedicata al “Diritto al sollievo”

Sarà dedicata al “Diritto al sollievo” la 2ª Giornata del familiare assistente, promossa in collaborazione dal Municipio Roma 1 Centro e dalla Consulta per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’iniziativa, ospitata dalle 15 alle 18 presso l’aula magna della Lumsa, sarà “quest’anno centrata – si legge in una nota – sul bisogno dei familiari assistenti/caregiver, che si prendono cura di un congiunto non autosufficiente, di poter contare su strutture capaci di assicurare loro un sollievo sia durante la conduzione ordinaria della loro attività assistenziale sia in situazioni di particolare emergenza”. In linea con quanto emerso dal “Questionario sui bisogni” distribuito dalla Consulta nel territorio del Municipio Roma1 Centro nel 2016, la giornata, prosegue la nota, “vuole sottolineare il fatto che il familiare assistente/caregiver ha urgente necessità di avere dei servizi di sollievo per prevenire lo stress psicofisico dovuto all’assistenza continua ad un congiunto non autosufficiente”. Particolare attenzione sarà anche posta ai recenti sviluppi della legge sui caregiver e alle sue ricadute sociali e di tutela. Nel corso del pomeriggio interverranno esponenti istituzionali nazionali e territoriali, sindacalisti e responsabili sanitari e ospedalieri.