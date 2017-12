Turismo sostenibile: Roma, oggi una delegazione di “Terre di presepi” alla Camera dei deputati

Una delegazione di amministratori e presepisti della Toscana facenti parte del coordinamento “Terre di presepi” sarà oggi, martedì 5 dicembre, a Roma alla Camera dei deputati, ospite di Ermete Realacci, presidente della VIII Commissione permanente Ambiente, territorio e lavori pubblici. L’occasione è rappresentata da una “conferenza nella quale – si legge in una nota – si parlerà di turismo sostenibile e della valorizzazione di piccoli Comuni”. “L’esperienza toscana – prosegue la nota – può a tutti gli effetti essere considerata un’iniziativa pilota che può coinvolgere anche altri territori” visto che “‘Terre di presepi’ ad oggi mette in rete settanta cittadine e oltre 5mila rappresentazioni, avendo mosso nel Natale 2016 più di un milione di visitatori, facendo rivivere i centri storici, l’enogastronomia, contribuendo allo sviluppo di sinergie virtuose e alla creazione di piccole economie di scala”. Per Fabrizio Mandorlini, coordinatore e portavoce di “Terre di Presepi”, l’iniziativa odierna rappresenta la “giusta valorizzazione di tante realtà della Toscana che hanno scommesso in una proposta di turismo sostenibile attraverso il presepe, dove ingegno, arte e tradizione si uniscono e si fondono con la bellezza del creato per diventare proposta ed esempio per l’Italia”. Con la delegazione toscana, composta da una trentina di persone, ci sarà anche Fiorella Capriati, ex presidente nazionale dell’Ucai, l’Unione cattolica artisti italiani che patrocina “Terre di presepi”.