Rinnovamento nello Spirito: Rimini, dal 7 dicembre la Conferenza nazionale. Sabato una serata dedicata al lavoro

Si terrà dal 7 al 10 dicembre a Rimini la 41ma Conferenza nazionale animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema “Riguardo ai doni dello Spirito santo non voglio lasciarvi nell’ignoranza”, tratto dalla prima Lettera ai Corinzi. Sottotitolo: “Per essere comunità carismatiche – missionarie”. L’appuntamento, scrive nell’invito Salvatore Martinez, presidente del Rns, “chiude un anno di speciali grazie legate al nostro Giubileo d’oro, celebrato con Papa Francesco al Circo Massimo di Roma”, costituisce un’occasione per fare memoria e ringraziare per il camino compiuto e rappresenta un’occasione decisiva per “affrontare il nuovo con fiducia nell’azione dello Spirito Santo”. All’interno dell’iniziativa, e all’indomani della 48ma Settimana sociale di Cagliari, è prevista il 9 dicembre anche una serata dedicata al tema “Cultura di Pentecoste” (Palacongressi – via della Fiera 23, ore 21.30) su “Se svendiamo il lavoro al consumo, con il lavoro presto svenderemo anche tutte queste sue parole sorelle: dignità, rispetto, onore, libertà” dal discorso di Papa Francesco all’Ilva di Genova lo scorso 27 maggio. Interverranno, oltre allo stesso Martinez, mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini; mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e preparatore delle Settimane sociali; Leonardo Becchetti, membro dello stesso Comitato; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore.