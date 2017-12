Parlamento europeo: Bruxelles, forum sulla disabilità e nuova tappa del dialogo interreligioso

(Bruxelles) Giornata intensa domani, mercoledì 6 dicembre, al Parlamento europeo a Bruxelles. Due, in particolare, gli appuntamenti da segnalare. Il primo è il “Parlamento delle persone con disabilità”: “organizzazioni di persone con disabilità da tutta Europa si uniranno – si legge in una nota – a deputati, commissari e rappresentanti di altre istituzioni Ue, per discutere insieme argomenti quali la partecipazione nella vita politica e pubblica”. L’evento sarà aperto dai presidenti del Parlamento, Antonio Tajani, e del Forum europeo per la disabilità, Yannis Vardakastanis. Lo stesso giorno è prevista una nuova tappa del “dialogo interreligioso”. “Il ruolo dell’Unione europea nel mondo sarà discusso con rappresentanti delle comunità religiose”. Apriranno la discussione il presidente Antonio Tajani, la vicepresidente Mairead McGuinness e il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans. “L’evento è parte del regolare dialogo tra istituzioni Ue, organizzazioni religiose e non confessionali”.