Papa in Perù: card. Cipriani (Lima), “sta sognando questo viaggio. Ne parla con tanta gioia e tanto calore”

Papa Francesco “sta sognando questo viaggio” in Perù. Lo ha confermato l’arcivescovo di Lima, il card. Juan Luis Cipriani Thorne, che ieri ha incontrato il Papa. Secondo quanto riporta Radio Vaticana, il cardinale ha riferito che Francesco “comincia a parlare del viaggio con tanta gioia, con tanto calore. Mi sembra che per lui sia una grande soddisfazione”. “Sento il mio Paese come un luogo che il Papa ha accanto al proprio cuore”, ha proseguito Cipriani, rivelando che il Papa “ha inviato una benedizione. E io ho registrato un piccolo video da lanciare il giorno del suo compleanno, il 17 dicembre, e l’ho fatto con tanta gioia”. Incontrando i giornalisti, l’arcivescovo di Lima ha affermato che “il Papa non si reca in Perù per dare indicazioni politiche. La sua è una visita pastorale”. “Parlerà probabilmente di una delle piaghe che colpisce il Paese: la corruzione. E lo farà – ha notato – non in una chiave politica, ma con una lettura di tipo morale”. “La corruzione – ha ammonito Cipriani – è un male da sradicare che colpisce soprattutto le persone povere. Sono infatti milioni le persone che non hanno accesso al sistema sanitario, ad una adeguata istruzione. Questa è una tragedia”. Il cardinale ha anche osservato che “la Chiesa ha bisogno di unità affinché sia più credibile”. “Cruciale – ha sottolineato – è il ruolo dei laici. Non si deve vedere nella Chiesa una sorta di moralismo su cosa si possa fare o non si possa fare. Si tratta invece di seguire Cristo, ma non guardando la realtà dall’alto”. “Se facciamo così – ha affermato il cardinale – siamo sconfitti. Come dice il Papa, l’invito è quello di essere una Chiesa in uscita, una Chiesa che sia presente”.