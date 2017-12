Questa mattina, alle 10.30, Papa Francesco si è recato alla Casa generalizia dei Gesuiti in Borgo Santo Spirito per pregare per il fratello gesuita Salvador Angel Mura, deceduto pochi giorni fa. Lo rende noto Radio Vaticana. Fratello Mura è stato il segretario e l’autista di padre Jorge Mario Bergoglio ai tempi in cui era provinciale dei gesuiti in Argentina. Il Papa si è fermato in preghiera silenziosa nella cappella per 10 minuti. Quindi ha fatto rientro in Vaticano.