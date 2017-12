Libro card. Lajolo su Gesù: Bonini (rettore), “ci fa guardare a Lui entrando nella sua sequela e nel suo mistero”

“Questo volume ci fa guardare a Gesù entrando nella sua sequela e nel suo mistero”. Lo ha detto Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, inaugurando questo pomeriggio nella sede romana dell’Ateneo l’incontro di presentazione del libro “Chi è Gesù” (Libreria Editrice Vaticana) a firma del card. Giovanni Lajolo, presidente del Cda della Lumsa. Nel volume il porporato analizza i singoli aspetti della personalità, dell’azione, degli insegnamenti di Cristo, non presentati con speculazioni esegetiche o teologiche, ma nella loro concretezza descritta dai Vangeli. Il libro è arricchito dalle illustrazioni di Franco Murer, scultore e pittore, noto soprattutto per i suoi busti di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII per la Scuola Grande e la Chiesa di San Rocco a Venezia. Nel messaggio inviato dal card. Angelo Sodano, di cui ha dato lettura mons. Sciacca, il decano del Collegio cardinalizio esprime apprezzamento per l’opera dicendosi certo che “contribuirà a far conoscere far amare sempre più la figura umana e divina” del Signore.