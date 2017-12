Ius soli: Iacomini (Unicef), “un ritardo inaccettabile. Se non sarà approvato, uno schiaffo alle raccomandazioni Onu”

“Anche se lo ius soli è stato calendarizzato all’ultimo punto dei lavori di Palazzo Madama resta in cima alle priorità di tanti italiani che stanno dalla parte di quegli 800mila bambini che devono poter godere degli stessi diritti dei nostri figli. Se non verrà approvato, sarà l’ennesimo schiaffo contro le raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti dell’infanzia che dal 2011 invita il nostro Paese ad attuare una seria riforma della legge sulla cittadinanza. Un ritardo inaccettabile”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Per questo motivo – prosegue – aderisco alla mobilitazione indetta domani dai radicali italiani e dall’associazione ‘A Buon Diritto’ guidata dal senatore Manconi davanti Palazzo Madama e a Montecitorio nonché il 7 dicembre allo sciopero della fame, con la convinzione che l’approvazione di questa legge rappresenti un importante traguardo da cui dipende la reale integrazione di questi giovani cittadini di fatto e la stessa coesione sociale del Paese poiché la conclusione positiva di questo percorso costituirebbe un ulteriore effettivo passo verso la parità di diritti e dunque di opportunità per tutti i minorenni che vivono in Italia”, conclude.