Germania: Magdeburgo, in Avvento raccolta giochi usati per bambini. Nel fine settimana incontro di spiritualità per giovani

La diocesi di Magdeburgo ha organizzato una serie di iniziative per l’Avvento rivolte a bambini e ragazzi. La Fondazione “Netwerk Leben” (Network per la vita) della diocesi ha lanciato una grande raccolta intitolata “Da un bambino per un bambino” di giocattoli nuovi o usati in buone condizioni da conferire presso il negozio diocesano Karl-Schmidt-Strasse 4, per poter rendere possibile l’acquisto di doni a tutti coloro che invece non potrebbero per via della povertà: si cercano bambole, carrozzine, letti per bambini, case di bambola, biciclette, tricicli, ruote, caschi, automobiline, costruzioni e giochi da tavolo. La raccolta riguarda anche vestiti e articoli vari. Il negozio resterà aperto sino al 22 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Nel comunicato della diocesi si indica anche la possibilità di donare il giocattolo negli uffici della Fondazione. Tutti gli articoli offerti saranno considerate donazioni, e verranno venduti a un prezzo simbolico. Un altro appuntamento è invece organizzato per il secondo fine settimana di Avvento, sabato 9 e domenica 10 dicembre: a cura della pastorale giovanile della diocesi di Magdeburgo i ragazzi delle parrocchie e dei movimenti giovanili sono attesi per un incontro di spiritualità e gioco presso il centro diocesano di Sankt Michaels-Haus a Rossbach.