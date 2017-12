Europa: Zagabria, 20° dialogo interreligioso promosso dal Ppe. Ruolo delle comunità di fede nell’integrazione comunitaria

Veduta di Zagabria, capitale della Croazia

(Bruxelles) L’obiettivo del 20° dialogo, promosso dal Partito popolare europeo nei giorni 7 e 8 dicembre a Zagabria, “è promuovere incontri interconfessionali per affrontare le sfide globali”. I temi principali della discussione “saranno il ruolo della religione nel processo di integrazione europea, l’attuale crisi migratoria e dei rifugiati e le sue conseguenze sulla società e la cultura e le possibilità di cooperazione per la comprensione reciproca”. Si presenta con questi auspici l’iniziativa del gruppo Ppe al Parlamento europeo, che sarà ospitato nella capitale della Croazia, dove convergeranno esponenti politici, leader religiosi, intellettuali, per un confronto ad ampio raggio. L’evento sarà inaugurato dal premier croato Andrej Plenković, dal presidente del parlamento croato Gordan Jandroković, e dai ministri della giustizia e della cultura Drazen Bosnjaković e Nina Obuljen Koržinek.