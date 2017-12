Diocesi: Termoli-Larino, oggi mons. De Luca ordina sacerdote il giovane Antonio Giannone

Nel giorno in cui Termoli e l’intera diocesi festeggiano il patrono san Basso, il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, ordinerà presbitero il giovane diacono Antonio Giannone. La celebrazione eucaristica durante la quale il 27enne Giannone sarà consacrato sacerdote è in programma per oggi, martedì 5 dicembre, alle 18 nella cattedrale di santa Maria della Purificazione. “Dopo aver terminato il percorso formativo al seminario regionale ‘San Pio X’ di Chieti – si legge in una nota – il nuovo sacerdote, originario di Rotello, presiederà la prima messa l’8 dicembre alle 18 nel suo paese e il 10 dicembre alle 18 a San Martino in Pensilis dove sarà vicario parrocchiale”. In occasione della festa patronale, mons. De Luca presiederà domani alle 7 in cattedrale la celebrazione eucaristica al termine della quale si svolgerà la preghiera davanti alle reliquie di san Basso collocate con l’antica urna restaurata, nell’abside destra della basilica.