Diocesi: Novara, online il nuovo portale web. Don Cossalter (vicario generale), “ampio spazio alle nuove strutture volute dal Sinodo”

“Dopo cinque anni di presenza in rete, il sito internet della diocesi di Novara cambia e si arricchisce di una nuova veste e contenuti: diocesinovara.it non è solo l’indirizzo web, ma anche il titolo che ci contraddistinguerà d’ora in poi”. Lo scrive don Fausto Cossalter, vicario generale di Novara, presentando il nuovo portale della diocesi di Novara. “La nostra Chiesa – aggiunge – ha da poco terminato l’intenso cammino del XXI Sinodo diocesano che si era prefissato di ‘rigenerare il volto della Chiesa per meglio rispondere alla sua vocazione di testimoniare il Risorto e di portare la gioia del Vangelo’. Nel sito rinnovato (anche se in alcune sue parti ancora in costruzione) è dato ampio spazio alle nuove strutture volute dal Sinodo per rispondere meglio a questa missione (vicariati, Upm, uffici pastorali diocesani)”. Il nuovo sito è stato realizzato in collaborazione con il servizio WebDiocesi della Cei. “Abbiamo voluto, sperando di esserci riusciti, fare la scelta della leggibilità e fruibilità, per tutti: sia per coloro che necessitano informazioni puntuali, sia per i semplici internauti che scorreranno queste pagine desiderosi di conoscere meglio la Chiesa novarese”, prosegue don Cassalter rilevando che il sito web “è solo uno tra gli strumenti di comunicazione della diocesi; diventerà sempre più utile, interessante e ricco di contenuti se sarà sostenuto dalla collaborazione di tutti”.