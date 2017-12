Diocesi: Milano, stasera concerto della Young Talents Orchestra Ey per i giovani in difficoltà

Un concerto realizzato da giovani musicisti per aiutare coetanei in difficoltà. A eseguirlo sarà la Young Talents Orchestra Ey, stasera, alle 20, all’auditorium di largo Mahler, a Milano. Ne dà notizia il portale dell’arcidiocesi di Milano. L’orchestra sinfonica, composta da 50 ragazzi, tra i 17 e i 27 anni, eseguirà, dopo una overture classica, alcuni brani tratti da pellicole cinematografiche: le musiche di “Star Wars”, “Indiana Jones” ed “Et”. L’iniziativa è organizzata dall’arcidiocesi di Milano e dalla Fondazione Ey Italia onlus. Il concerto servirà a sostenere il Fondo diocesano “Diamo lavoro”. Le risorse raccolte, in particolare, saranno destinate ai giovani beneficiari del fondo e verranno utilizzate per pagare le borse-lavoro per coloro che intraprenderanno tirocini formativi in alcune aziende.