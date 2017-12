Diocesi: Latina, domani si presenta il progetto “Libera il futuro”

Sarà presentato domani mattina, alle ore 11, presso la sala San Tommaso d’Aquino della curia vescovile di Latina, il progetto “Libera il futuro”, realizzato da un gruppo di enti e associazioni del Terzo Settore, in possesso di una specifica e consolidata esperienza nell’ambito della lotta alla povertà in tutte le sue forme, e nato da una riflessione e una progettazione condivise all’interno del “Laboratorio Teu”, promosso dal Centro servizi per il volontariato di Latina.

Capofila del progetto è la Confraternita delle Stimmate di Cisterna, ente gestore dei servizi della Caritas diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Gli altri enti partner sono: Acli provinciali di Latina, Auser provinciale di Latina, Casa Aima onlus, Nova Urbs, Associazione di volontariato La Rete, Iacs Cooperativa di Transizione Scuola/Lavoro, parrocchia Santi Pietro e Paolo di Cori. “Non si tratta di una semplice fornitura di servizi diversi, ma di una presa in carico delle persone per aiutarle nell’uscita dalle loro situazioni di povertà. In poche parole – si legge in una nota -, è un progetto che vuole costruire opportunità per consentire alle persone in grave marginalità di recuperare l’autonomia”.

Il progetto coinvolge i comuni di Latina, Pontinia, Cori e Sezze, ed è finanziato da un contributo della Regione Lazio – assessorato alle Politiche sociali – in attuazione della DGR del 15 marzo 2016, n.102 “Interventi finalizzati al contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale”. Le attività di “Libera il futuro” (mense per la distribuzione gratuita di pasti e laboratori di accoglienza e socializzazione per il sostegno familiare e il potenziamento delle competenze della persona), verranno presentate, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Rita Visini e dei rappresentanti degli enti locali coinvolti.